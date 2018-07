Moskau (dpa) - Die gewaltige Feuersbrunst in Russland stellt die Rettungskräfte vor immer größere Probleme. Die Flammen fraßen sich gefährlich nahe an ein Atomforschungszentrum in Sarow östlich von Moskau heran. Die Helfer konnten das Feuer erst kurz vor dem Zentrum der Stadt stoppen. Auch aus dem Ausland wird Hilfe gebraucht. Nach Angaben des russischen Krisenzentrums sind landesweit bis zu 400 neue Brände ausgebrochen. Nach offiziellen Angaben starben bislang 41 Menschen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.