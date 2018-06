New York (dpa) - Die exzentrische US-Sängerin Lady Gaga (24) strahlt zwar in ihren Videos und Konzerten jede Menge Sex-Appeal aus. In ihrem Privatleben ist sie jedoch sehr zurückhaltend.

Und das hat wiederum einen sehr exzentrischen Grund: «Ich habe dieses seltsame Gefühl, wenn ich mit jemandem schlafe, dann versucht derjenige, meine Kreativität zu stehlen», sagte Lady Gaga dem US-Magazin «Vanity Fair». Deshalb fühle sie sich trotz ihrer loyalen Fans im Grunde sehr einsam. «Ich bin sehr einsam, wenn ich in einer Beziehung bin. Das hängt mit meinen Empfindungen als Künstlerin zusammen. Ich habe den Hang zu schlechten Romanzen. Und meine Song 'Bad Romance' handelt davon. Derzeit lebe ich zölibatär. Ich habe überhaupt keine Zeit, jemanden kennen zu lernen», so die Sängerin.