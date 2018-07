London (dpa) - Der britische Schauspieler Daniel Craig (42) ist voller Tatendrang und würde lieber heute als morgen wieder in die Rolle des smarten Geheimagenten James Bond schlüpfen.

Wie der «Daily Star» im Internet meldet, steht die Finanzierung des nächsten Bond-Abenteuers aber noch nicht, weshalb mit den Dreharbeiten noch nicht begonnen wurde. Craig sagte: «Der neue Bond-Film liegt auf Eis, aber ich kann es kaum abwarten, so schnell wie möglich zu beginnen. Ich finde es toll, Bond zu spielen. Ich möchte nicht zu lange von der Rolle Pause machen.» Der 42-Jährige gab sowohl in «Casino Royale» (2006) als auch in «Ein Quantum Trost» (2008) den fiktiven 007- Agenten.