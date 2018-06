VfB-Fehlstart perfekt - Bayer verliert 3:6 =

Stuttgart (dpa) - Der Fehlstart des VfB Stuttgart in die neue Saison der Fußball-Bundesliga ist perfekt. Die Schwaben kassierten beim 1:3 (0:3) gegen Borussia Dortmund am 2. Spieltag die zweite Niederlage. Khalid Boulahrouz fälschte in der 5. Minute den Schuss des Dortmunders Marcel Schmelzer unhaltbar ins eigene Netz, Lucas Barrios (26.) und Mario Götze (37.) erhöhten noch vor der Pause für den BVB. Stuttgarts Aufbäumen und der Kopfball-Treffer von Nationalspieler Cacau (69.) machten die Partie noch einmal spannend, kamen aber zu spät.

Mit Michael Ballack in der Startelf kassierte Bayer Leverkusen eine herbe Pleite. Beim 3:6 (1:3) gegen Borussia Mönchengladbach musste die Werkself die meisten Gegentreffer in einem Bundesliga- Heimspiel hinnehmen. Der 19 Jahre alte Patrick Herrmann (20. und 44. Minute), Roel Brouwers (40.), Juan Arango (56.), Mohamadou Idrissou (60.) und Marco Reuss (70.) erzielten die Tore beim Schützenfest für den Außenseiter. Erin Derdiyok (24.), Arturo Vidal per Elfmeter (58.) und Nationalspieler Stefan Kießling (70.) trafen für Leverkusen. Ballack wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt.

Deutsche Basketballer mit Coup: Sieg über Serbien

Kayseri (dpa) - Die deutschen Basketballer haben bei der Weltmeisterschaft in der Türkei ihren ersten Coup geschafft. Die Mannschaft von Trainer Dirk Bauermann besiegte am Sonntagabend in Kayseri Vize-Europameister Serbien überraschend 82:81 (73:73, 69:69,37:35) nach zweimaliger Verlängerung. Nach dem knappen 74:78 zum WM-Auftakt gegen Argentinien kann Deutschland nun an diesem Montag (18.00 Uhr/Sport1) gegen Australien einen weiteren großen Schritt Richtung Achtelfinale machen. Beste Akteur der jungen Auswahl war Jan-Hendrik-Jagla mit 22 Punkten.

Real mit Özil und Khedira nur 0:0 auf Mallorca

Madrid (dpa) - Die deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Sami Khedira sind bei ihrem Liga-Debüt für Real Madrid nicht über ein Unentschieden hinaus gekommen. Zum Auftakt der spanischen Primera Division spielte das deutsche Duo mit Real nur 0:0 bei RCD Mallorca. Den Beginn der Fußball-Partie am Sonntagabend auf der Ferieninsel erlebten beide von der Ersatzbank. Erst in der 59. Minute wechselte Real-Trainer Jose Mourinho Özil für Angel di Maria ein, Khedira folgte in der 70. für Alvaro Arbeloa. Bei den Königlichen gab es noch viel Sand im Getriebe. Besser machte es Erzrivale FC Barcelona, der 3:0 bei Racing Santander gewann.