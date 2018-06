Madrid (dpa) - Fehlstart für Mesut Özil und Sami Khedira bei Real Madrid: Die deutschen Fußball-Nationalspieler erreichten in ihrem ersten Punktspiel für den spanischen Rekordmeister nur ein enttäuschendes 0:0-Remis beim Außenseiter RCD Mallorca.

Die beiden Deutschen hatten den Beginn der Partie von der Ersatzbank aus miterleben müssen, wurden aber in der zweiten Halbzeit einwechselt. Allerdings erkannte die spanische Sportpresse an, dass der «germanische Block» («As») frischen Wind ins Spiel der Madrilenen brachte.

Während Real stolperte, startete der Titelrivale FC Barcelona mit einer Gala-Vorstellung in die neue Saison und feierte einen 3:0-Sieg bei Racing Santander. «Eine neue Spielzeit, aber alles bleibt beim Alten», titelte die Zeitung «El Mundo». «Barça jagt der Konkurrenz Angst ein und Real bleibt in Mallorca stecken.»

Die Schuld für den Fehlstart der «Königlichen» gab man in Spanien jedoch keineswegs den Ex-Bundesliga-Profis Özil und Khedira, sondern dem Startrainer José Mourinho. «Das Real-Team von 'Mou' erwies sich als ein Reinfall», befand das Sportblatt «As». Die Zeitung «ABC» ergänzte: «Bei den Weißen hat sich unter dem neuen Coach nichts geändert. Real verbreitet eine altmodische und abgestandene Fußball-Aura.»

Der Ex-Bremer Özil wurde in der 59. Minute für den erst 19-jährigen Sergio Canales eingewechselt, dem Mourinho die Rolle des Spielmachers anvertraut hatte. Der Ex-Stuttgarter Khedira kam nach 70 Minuten für Alvaro Arbeloa ins Spiel. «Es war ein Fehler des Trainers, die Deutschen nicht in die Anfangsformation berufen zu haben», meinte «As». «Özil machte zwar nicht das Spiel seines Lebens, aber er war immerhin ein Hoffnungsschimmer.»

Ein Zusammenspiel der beiden Deutschen hätte beinahe zum Führungstreffer für Real geführt. Khedira scheiterte acht Minuten vor dem Abpfiff nach einer Özil-Flanke mit einem Kopfball an Mallorcas Torwart Dudu Aouate. «Nach der Einwechselung Özils spielte Real mehr Chancen heraus und drängte die Mallorquiner in deren Hälfte zurück», schrieb die Zeitung «Marca». Der Inselclub war als krasser Außenseiter in die Partie gegangen. Der Tabellenfünfte der vorigen Saison musste, um einen drohenden Bankrott abzuwenden, seine besten Kräfte abgeben. Trainer Michael Laudrup baute eine neue Elf mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs auf.

Was Real in 90 Minuten nicht gelang, schaffte Lionel Messi in 2:37 Minuten. Der Weltfußballer des Jahres 2009 brachte Barça in Santander schnell in Führung. Die Weltmeister Andrés Iniesta (32.), Schütze des Siegtors zu Spaniens 1:0-Erfolg im WM-Finale über die Niederlande, und David Villa (62.) erzielten die weiteren Treffer zum 3:0-Sieg. «Der Meister beginnt die neue Saison so glanzvoll, wie er die vorige Spielzeit beendet hat», schrieb das Fachblatt «Sport».