2:1-Sieg für Hertha: Fortuna-Heimserie geknackt

Düsseldorf (dpa) - Hertha BSC hat die imposante Heimserie von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga geknackt und die eigenen Aufstiegsambitionen untermauert. Der Bundesliga-Absteiger aus Berlin gewann am Montagabend bei den zuvor mehr als 16 Monate zu Hause unbesiegten Rheinländern mit 2:1 (2:0) und etablierte sich mit dem zweiten Saisonsieg in der Spitzengruppe. Vor 30 629 Zuschauern in der Esprit-Arena erzielten Rob Friend (25.) und Valeri Domowtschijski (30.) die Treffer zum verdienten Erfolg für die Gäste. Wellington (81.) traf für die Düsseldorfer.

Magath bestätigt Huntelaar-Transfer zu Schalke

Berlin (dpa) - Der niederländische Fußball-Nationalspieler Klaas- Jan Huntelaar wechselt vom AC Mailand zum deutschen Vizemeister FC Schalke 04. Trainer Felix Magath bestätigte am Montagabend gegenüber der Nachrichtenagentur dpa Informationen der «Bild»-Zeitung (Dienstagausgabe), wonach italienische Club-Offizielle am Vormittag verhandelt und am Nachmittag Einigung mit den Beratern des 27 Jahre alten Stürmers erzielt hätten. Schalke, das um den Vize-Weltmeister lange gebuhlt hatte, zahlt laut «Bild» rund 14 Millionen Euro für Huntelaar.

DFB verhängt erste Sperre im Fußball-Wettskandal

Frankfurt/Main (dpa) - Im größten europäischen Fußball-Wettskandal ist jetzt der erste an Manipulationen beteiligte Spieler für 33 Monate gesperrt worden. Ex-Profi Marcel Schuon darf bis Ende August 2012 nicht am Spielbetrieb teilnehmen, teilte der Deutsche Fußballbund (DFB) am Montagabend mit. «Das DFB-Sportgericht hat auf Antrag des DFB-Kontrollausschusses den früheren Osnabrücker Lizenzspieler Marcel Schuon wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von zwei Jahren und neun Monaten» belegt», heißt es in der Pressemitteilung. Schuon habe die Vorwürfe im Wesentlichen eingeräumt; er habe an der Aufklärung von Manipulationsvorwürfen zumindest in Teilbereichen mitgewirkt.

Deutsche Basketballer gegen Australien chancenlos