Los Angeles (dpa) - Die TV-Komödie «Glee» ist bei der Verleihung der Emmys mit ersten Preisen ausgezeichnet worden. Jane Lynch nahm in der Nacht zum Montag in Los Angeles für ihre Nebenrolle in der schmissigen High-School-Comedy einen der begehrten Fernsehpreise entgegen.

Eine weitere Trophäe ging an «Glee»-Regisseur Ryan Murphy.

Die Reality-Show «Project Runway» des deutschen Supermodels Heidi Klum ging hingegen leer aus. In der Kategorie «Reality-Competition Program» setzte sich die Koch-Show «Top Chef» durch. Klum war auch als beste Moderatorin nominiert, doch wie schon im vergangenen Jahr holte sich erneut Jeff Probst («Survivor») die Emmy-Trophäe.

Edie Falco, die bereits drei Emmys als «Sopranos»-Darstellerin gewonnen hatte, nahm nun ihre vierte Trophäe für ihre Rolle in der Comedy-Serie «Nurse Jackie» entgegen. Darin glänzt Falco als Krankenschwester Jackie Peyton in der stressigen Notaufnahme eines Krankenhauses.

Die Emmys werden zum 62. Mal von der Amerikanischen Fernsehakademie verliehen. Die dreistündige Show wurde live im US-Fernsehen ausgestrahlt.