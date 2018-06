Stockholm (dpa) - Eine eigenwillige Popsängerin aus Island, ein legendärer Filmkomponist aus Italien und dazu ein schwedischer Monarch: König Carl XVI. Gustaf hat am Montag in Stockholm den Polar-Musikpreis an die Sängerin Björk und den Komponisten Ennio Morricone überreicht.

Die mit insgesamt zwei Millionen Kronen (208 000 Euro) dotierte Auszeichnung wird seit 1992 jährlich an je einen Vertreter von Pop-, Jazz und Rock sowie einen eher an klassischer Musik orientierten Preisträger vergeben.

Morricone (81) wurde in den 1960er Jahren mit seiner Musik für Sergio Leones Italo-Western «Spiel mir das Lied vom Tod» und «Eine Handvoll Dollar» international berühmt. «Er entwickelte eine neue Art von Musik, die den Ton für die Filmmusik eines halben Jahrhunderts vorgab», urteilte die Jury. Seit den 60er Jahren hat Morricone die Musik für über 400 Filme geschrieben und dabei mit so berühmten Regisseuren wie Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci oder Oliver Stone zusammengearbeitet.

Björk (44) wurde von der Jury für ihre «tief persönliche Musik und ihre Texte, ihre präzisen Arrangements und ihre unverwechselbare Stimme» ausgezeichnet. Es sei ihr gleichzeitig gelungen, völlig Neues zu erschaffen und damit an die Spitze der Charts zu kommen. Sie habe sich außerdem moderne Technologie zu eigen gemacht und auf diese Weise Computer und klassischen Klang zusammengebracht, erklärten die Juroren.

Der Polar-Preis geht auf eine Stiftung (1989) von Stig Andersson zurück, dem früheren Manager der schwedischen Pop-Gruppe Abba. 2009 bekamen der britische Rock-Musiker Peter Gabriel und der Dirigent Jose Antonio Abreu aus Venezuela die Auszeichnung. Erster Preisträger war 1992 Ex-Beatle Paul McCartney. Weitere Preisträger waren unter anderem Dizzy Gillespie, Elton John, Bruce Springsteen, Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan, Isaac Stern, Karlheinz Stockhausen und Keith Jarrett.