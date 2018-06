Düsseldorf (dpa) - Die CDU in NRW lässt ihre Parteibasis über den neuen Landesvorsitzenden entscheiden. Der Vorstand hat eine Mitgliederbefragung beschlossen. Um die Nachfolge von Jürgen Rüttgers bewerben sich Bundesumweltminister Norbert Röttgen und der frühere NRW-Integrationsminister Armin Laschet. Die rund 160 000 Parteimitglieder können per Brief wählen oder ihre Stimme am 31. Oktober in den Kreis- und Ortsverbänden abgeben. Die Wahl soll dann auf einem Parteitag am 6. November erfolgen. Laschet und Röttgen wollen auch ein knappes Ergebnis der Mitgliederbefragung akzeptieren.

