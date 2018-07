Moskau (dpa) - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Russland sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Etwa 480 Bewohner des Heims in der Nähe von Moskau seien in Sicherheit gebracht worden, sagte eine Sprecherin des Zivilschutzes. Ein Schwerverletzter befinde sich mit einer Rauchvergiftung in einer Klinik. Die Feuerwehr habe die Flammen schnell löschen können, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar. In Russland kommt es wegen Missachtung elementarer Sicherheitsvorschriften immer wieder zu Großbränden.

