Wiesbaden (dpa) - Mit einem neuen Kabinett startet Hessens designierter Ministerpräsident Volker Bouffier in seine Regierungszeit. Die Liste der künftigen Minister enthalte nach wie vor nur drei Frauen, berichten verschiedene Medien. Die Veränderungen betreffen nur die Ministerien der CDU. Die FDP-Ressorts bleiben auch nach dem Abschied des ausscheidenden Ministerpräsidenten Roland Koch unverändert. Offiziell will Bouffier das neue Kabinett heute Mittag vorstellen. Koch verabschiedet sich heute aus seinem Amt, morgen will sich Bouffier zum Ministerpräsidenten wählen lassen

