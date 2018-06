Berlin (dpa) - Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin hat sich gegen die Kritik an seinem neuen Buch verteidigt. Er bestritt, andere als kulturelle Gründe dafür angeführt zu haben, dass er den Muslimen Integrationsunwilligkeit bescheinigt. Die Unterstellung, er habe behauptet, muslimische Migranten seien aus genetischen Gründen anders, habe ihn betroffen gemacht. Es sei eine böswillige Interpretation, so Sarrazin in der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Heute will er sein Buch «Deutschland schafft sich ab» vorstellen. Vorab veröffentlichte Passagen hatten heftige Kritik hervorgerufen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.