Berlin (dpa) - Das Tempo des konjunkturellen Aufschwungs in Deutschland nimmt im Herbst ab. Davon geht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung aus. Nach dem außergewöhnlich starken Wachstum von 2,2 Prozent im zweiten Quartal rechnen die Forscher im dritten nur mit einem Zuwachs um 0,9 Prozent. Der Export werde etwas weniger dynamisch verlaufen. Auch die winterbedingten Nachholeffekte in der Bauwirtschaft seien inzwischen weitgehend abgearbeitet, so DIW- Konjunkturexperte Ferdinand Fichtner. Dagegen dürfte der Konsum der privaten Haushalte wie schon zuletzt das Wachstum stützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.