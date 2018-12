Los Angeles (dpa) - In der Nacht sind in Los Angeles die Emmys verliehen worden. Hollywoodstar Al Pacino holte sich mit der Hauptrolle in dem TV-Drama «You Don't Know Jack» den Fernsehpreis schon zum zweiten Mal. Auch Leinwandstar George Clooney durfte sich freuen: er nahm unter stürmischem Applaus einen Ehren-Emmy für sein humanitäres und soziales Engagement entgegen. Der 49-Jährige setzte sich unter anderem bei Spendenaktionen für Katastrophenopfer ein. Die Reality-Show «Project Runway» des Models Heidi Klum ging dagegen leer aus.

