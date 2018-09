Stuttgart (dpa) - Die Polizei hat die Besetzung eines Großbaggers vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof durch Demonstranten beendet. Mit Hebebühnen wurden die drei Aktivisten am Vormittag von dem Baufahrzeug geholt. Die Besetzer würden in Gewahrsam genommen und angezeigt, sagte ein Polizeisprecher. Das Trio hatte sich etwa fünf Stunden lang an dem Bagger festgekettet. Mit der Aktion sollten die weiteren Abbrucharbeiten verhindert werden. Bei dem 4,1 Milliarden Euro teuren Projekt Stuttgart 21 soll der Kopfbahnhof zu einer unterirdischen Durchgangsstation umgebaut werden.

