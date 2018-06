Inhalt Seite 1 — Schalker Kaufrausch: Magath holt drei Neue Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (dpa) - Schalke 04 hat auf den Saison-Fehlstart reagiert und im Sommerschlussverkauf kräftig nachgebessert. Wenige Stunden vor dem Ende der Transferfrist griff Trainer und Manager Felix Magath noch einmal tief in die Vereinskasse.

Den holländischen Nationalstürmer Klaas-Jan Huntelaar (AC Mailand) und den offensiven Mittelfeldspieler José Manuel Jurado (Atlético Madrid) lässt sich der finanziell nicht auf Rosen gebettete Revierclub zusammen rund 27 Millionen Euro kosten. Dritter im Bunde der späten Einkäufe ist der französische Abwehrspieler Nicolas Plestan (OSC Lille).

Damit sind die Arbeiten auf der «Großbaustelle» abgeschlossen: Nach 13 Zugängen und 15 Abgängen hat sich der Kader des Meisterschaftszweiten der vorigen Saison stark verändert. Die Trennung von Großverdienern wie Rafinha, Marcelo Bordon, Heiko Westermann und Kevin Kuranyi sorgte für den nötigen finanziellen Spielraum. Vizeweltmeister Huntelaar machte den Fans Hoffnung auf rosige Zeiten: «Es ist eine große Herausforderung, mit Schalke Meister zu werden.»

Der 14 Millionen Euro teure Huntelaar, dessen Transfer von Schalke als perfekt gemeldet wurde, und der angeblich nur eine Million Euro preiswertere Spanier Jurado sollen helfen, die ambitionierten Ziele des Clubs in der Bundesliga und der Champions League zu erreichen. Die bisherigen Erstligaspiele in Hamburg und Hannover (jeweils 1:2) verliefen jedoch wenig verheißungsvoll.

Offenbar lockte Magath die neuen Stars mit üppigen Gehaltsversprechungen. «Das Angebot von Schalke konnte man einfach nicht ablehnen», kommentierte Jurado, der sich von den Atlético-Fans am Vortag als Torschütze und mit einer Gala beim 4:0 über Sporting Gijón verabschiedete.

Auf der langen Suche nach einem weiteren Topstürmer, der an der Seite des zuletzt glücklosen Neuzugangs Raúl für mehr Torgefahr sorgen soll, wurden die Schalker in Mailand fündig. Begünstigt wurde der Huntelaar-Transfer durch den Wechsel von Zlatan Ibrahimovic von Barcelona zum AC Mailand. «Es stimmt, dass ich eigentlich in Mailand bleiben wollte. Das hat sich geändert, als Zlatan Ibrahimovic kam. Da wusste ich, dass es Zeit ist zu gehen», sagte der 27 Jahre alte Huntelaar dem «Algemeen Dagblad». Er unterschrieb bis 2013.

Der Niederländer kam bei Milan in der vergangenen Saison auf 25 Einsätze und erzielte sieben Tore. Zuvor stand der U-21-Europameister (2006) und «weltbeste Torschütze» (2006/2007) bei Real Madrid und Ajax Amsterdam unter Vertrag. Bei der WM in Südafrika absolvierte der Angreifer vier Kurzeinsätze und erzielte einen Treffer.