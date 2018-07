Gaza (dpa) - Der tödliche Anschlag auf vier Israelis war eine «natürliche Reaktion» auf die israelische Besatzung im Westjordanland - so sieht das der bewaffnete Flügel der radikal-islamischen Hamas. In einer Stellungnahme hieß es, Auslöser seien die «Verbrechen Israels». Die Organisation bekannte sich allerdings nicht zu dem Feuerüberfall im südlichen Westjordanland. Bei dem Anschlag waren zwei Männer und zwei Frauen ums Leben gekommen. Die Tat überschattet die in zwei Tagen geplante Wiederaufnahme von Friedensgesprächen zwischen Israel und den Palästinensern in Washington.

