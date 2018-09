New York (dpa) - Die Tochter des New Yorker Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani ist wegen Ladendiebstahls bestraft worden. Ein Gericht in Manhattan verdonnerte die 20-jährige Caroline Giuliani zu einem Tag gemeinnütziger Arbeit, berichtet die «New York Daily News». Sie hatte in einem Laden in Manhattan Makeup-Produkte im Wert von umgerechnet knapp 80 Euro gestohlen. Wenn sie sich sechs Monate nichts weiter zuschulden kommen lässt, wird das Vergehen aus ihrem Vorstrafenregister gestrichen, kündigte der Richter an.

