Berlin (dpa) - Hessens scheidender Ministerpräsident Roland Koch hat seine Partei CDU aufgerufen, den Blick für die Wähler nicht zu verlieren. Die Christdemokraten sollten die politische Mitte und die konservativen Kernwähler gleichermaßen in Sichtweite haben. Ziel als Volkspartei müsse bleiben: 40 plus X Prozent», sagte Koch der «Bild»- Zeitung. Der bisherige Innenminister Volker Bouffier soll heute zu seinem Nachfolger gewählt werden. Dazu kommt der Landtag in Wiesbaden zusammen. Im Anschluss an die Ministerpräsidentenwahl wird Bouffier sein Kabinett ernennen.

