Karlsruhe (dpa) - Mehr als acht Millionen Kinder leiden nach Schätzungen des UN-Kinderhilfswerks Unicef an den Folgen der verheerenden Überschwemmungen in Pakistan. 3,5 Millionen seien dringend auf Hilfe zum Überleben angewiesen, sagte die Unicef- Vizechefin in Deutschland, Ann-Kathrin- Linsenhoff, in Karlsruhe. Die Not in Pakistan sei unvorstellbar, sagte sie und bat nochmals eindringlich um Hilfe für die Flutopfer. Für nur 55 Cent könne ein Päckchen mit eiweißreicher Erdnusspaste bezahlt werden, fünf Cent koste ein Päckchen mit lebenswichtigen Mineralsalzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.