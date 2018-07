Los Angeles (dpa) - Der an Krebs erkrankte Hollywood-Star Michael Douglas zeigt Kampfgeist. «Ich werde das besiegen», sagte der 65- jährige Oscar-Preisträger der US-Zeitschrift «People». Mitte August hatte sein Sprecher bekanntgegeben, dass bei dem Schauspieler ein Tumor im Hals gefunden wurde. Die Behandlung werde aber nicht den Kinostart seines neues Films «Wall Street - Geld schläft nicht» beeinflussen, hieß es wenig später. Der Streifen soll wie geplant am 24. September in den amerikanischen Kinos anlaufen.

