Los Angeles/New York (dpa) - Lady Gaga macht wieder Schlagzeilen: Die 24-jährige Sängerin ist beim Musiksender MTV 13 Mal für einen Video Award nomiert, was ein Rekord in der Geschichte der MTV Video Music Awards sein soll.

Wie die Veranstalter der Show bekanntgaben, wurde die extravagante Sängerin unter anderem in den Sparten Pop-Video, Video des Jahres und Bestes Video einer Künstlerin nominiert. Die Preise werden am 12. September zum 27. Mal vergeben. Musikfans können für ihre Favoriten stimmen.

Rapper Eminem geht mit acht Nominierungen in das Rennen um die begehrten Videopreise. Sein «Not Afraid»-Video könnte unter anderem die Trophäe für Video des Jahres und für Bestes Hip-Hop-Video gewinnen. In der Sparte Bester Nachwuchs treten Justin Bieber, Ke$ha, Jason Derulo, Nicki Minaj und die Gruppe Broken Bells an.