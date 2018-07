Düsseldorf (dpa) - Für Michael Frontzeck sind die Länderspiel-Ansetzungen kurz vor dem Auftakt im DFB-Pokal und in der Bundesliga «ein Witz».

Das sagte der Fußballtrainer von Borussia Mönchengladbach der Zeitung «Express». Vor der Erstrunden-Pokalbegegnung am 14. August bei Erzgebirge Aue muss Frontzeck den Amerikaner Michael Bradley, den Venezolaner Juan Arango und den Algerier Karim Matmour für internationale Partien abstellen. «Den Sinn kann mir keiner erklären», meinte Frontzeck.

Zudem rechnet Frontzeck mit Nominierungen seines belgischen Torhüters Logan Bailly und von Marco Reus, der möglicherweise für die Partie zwischen Dänemark und Deutschland am 11. August in Kopenhagen infrage kommt. Vor allem auf Arango komme eine «enorme Flugstrapaze zu», klagte der Mönchengladbacher Chefcoach. Borussias Mittelfeldspieler tritt am 11. August mit Venezuela in Panama an. «Für ihn wird es eng. Ich möchte nicht, dass Juan völlig übermüdet in so ein Spiel in Aue geht», erklärte Frontzeck.