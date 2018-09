Inhalt Seite 1 — VfB vor Playoff-Einzug - Sieg gegen Molde Pflicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Friedrichsruhe (dpa) - Appetitmacher für die Fans und Ticket nach Europa: Im ersten Heimspiel der Saison will Bundesligist VfB Stuttgart den nächsten Schritt in Richtung Gruppenphase der Fußball-Europa-League machen und seine Anhänger auf eine erfolgreiche Saison einstimmen.

Nach dem 3:2 im Hinspiel beim norwegischen Vize-Meister Molde FK ist ein sicherer Sieg im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde am Donnerstag fest eingeplant. «Wir müssen das Spiel gewinnen», betonte VfB-Trainer Christian Gross im Trainingslager bei Heilbronn.

Für etwas WM-Flair könnten beim letzten Schritt zu den Playoffs (19./26. August) trotz des wenig glamourösen Gegners Nationalspieler Serdar Tasci und Vizeweltmeister Khalid Boulahrouz sorgen. Zwar sind die beiden ebenso wie der dritte WM-Rückkehrer Cacau nach ihrem Sonderurlaub erst seit Montag im Training. «Es ist sehr gut möglich, dass zwei WM-Fahrer auf der Bank sitzen», kündigte Gross dennoch an. Cacau ist wohl noch nicht vorgesehen.

Besonders Tasci, der anders als Cacau und Boulahrouz in Südafrika nur zu einem Minuten-Einsatz gekommen war, ließ keinen Zweifel an seiner Einsatzbereitschaft. «Ich könnte spielen, wenn ich darf. Ich bin sogar heiß darauf», sagte der Innenverteidiger. Zumal besonders in der zentralen Defensive der Konkurrenzkampf groß ist und jedes Spiel die Möglichkeit bietet, Coach Gross zu überzeugen. Denn Matthieu Delpierre fällt noch einige Wochen aus, scheint aber gesetzt. Um den Platz neben dem Kapitän kämpfen Tasci, Boulahrouz und Niedermeier, der im Hinspiel mit Mittelfeld-Mann Christian Gentner eine «Not-Abwehr» (Gross) gebildet und Unsicherheiten gezeigt hatte.

Dennoch dürften die beiden wieder beginnen. Und Gross muss in seiner Startformation noch mehr improvisieren. Rechtsverteidiger Stefano Celozzi fällt wegen einer leichten muskulären Verletzung am hinteren rechten Oberschenkel sehr wahrscheinlich aus, «so dass eventuell eine weitere Rochade im Mittelfeld ansteht», sagte Gross. Christian Träsch würde dann vom zentralen Mittelfeld rechts in die Abwehr rücken und Youngster Patrick Funk als zweiter «Sechser» neben Zdravko Kuzmanovic zu seinem internationalen Debüt kommen.

Doch auch wenn Gross die Bedeutung der Partie als Weichenstellung für die Saison unterstrich und erneut darauf hinwies, dass die Vorbereitung «nicht sorgenfrei» war - fast noch spannender bleibt auch nach dem Abschied von Sami Khedira zu Real Madrid der Transfer- Poker hinter den Kulissen. «Durch den Wechsel im Management gab es auch einen Zeitverlust», sagte Gross. «Auch wenn Fredi Bobic sehr initiativ und dynamisch arbeitet.»

Die Bemühungen um eine einjährige Ausleihe von Rechtsverteidiger Philipp Degen seien «kurz vor dem Abschluss», berichtete Gross. Da er bei Coach Roy Hodgson keine Rolle mehr spielt, könnten die Engländer auch ohne Leihgebühr einen Teil von Degens Gehalt einsparen. Beim VfB könnte der Wunschspieler von Gross wohl rund eine Million Euro verdienen. Auch Ghanas WM-Teilnehmer André Ayew (Olympique Marseille) und der Franzose Ibrahima Traoré (FC Augsburg) wollen nach Stuttgart. Die Transfers werden aber noch von den sehr unterschiedlichen Ablöse-Vorstellungen des VfB und der abgebenden Clubs blockiert, auch wenn Gross sagte: «Das Geld ist nicht der limitierende Faktor.»