New York (dpa) - Rund 1000 New Yorker Taxi-Limousinen sollen von diesem Herbst an mit freiem Internet-Zugang ausgestattet werden. Nicht nur die Fahrgäste können auf dem Rücksitz bequem ihre E-mails und die Wettervorhersage checken, sondern auch Fußgänger am Straßenrand.

Das berichtet das «Wall Street Journal» in seiner Mittwochsausgabe. Sie müssen sich nur im Umkreis von maximal 120 Metern aufhalten. Initiator ist der New Yorker Unternehmer Alex Mashinsky.

Das «Internet To Go» ist allerdings zunächst beschränkt auf bestimmte «livery cars», also Limousinen, die Fahrgäste vorher telefonisch reservieren müssen. Bis die berühmten gelben Taxis mit Internet-Zugang ausgestattet werden, dauert es wohl noch ein bisschen. Seit 2007 sind dort allerdings schon häufig Fernsehbildschirme für den Rücksitz installiert, über die lokale Nachrichten und Werbung flimmern.