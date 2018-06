Berlin (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw wird nach Informationen der «Bild»-Zeitung in Mario Gomez und Toni Kroos nur zwei Spieler des FC Bayern München für das Länderspiel am 11. August in Kopenhagen gegen Dänemark nominieren.

Beim ersten Test nach der Weltmeisterschaft in Südafrika verzichtet der Coach den Angaben des Blattes zufolge auf die ebenfalls bei der WM eingesetzten Münchner Miroslav Klose, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller, Holger Badstuber und Jörg Butt. Damit reagierte Löw offenbar auf Proteste des deutschen Rekordmeisters. Die Bayern hatten durch den nur vier Wochen nach dem WM-Finale angesetzten Dänemark-Termin ihre Saisonvorbereitung beeinträchtigt gesehen.