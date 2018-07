Los Angeles (dpa) - Der amerikanische Nachwuchsschauspieler Josh Hutcherson («Die Reise zum Mittelpunkt der Erde») wird in der Horror-Komödie «Detention» gleich zwei Rollen übernehmen.

«Variety» zufolge spielt er eine der Hauptfiguren und zugleich ist er erstmals als ausführender Produzent an einem Spielfilm beteiligt. Die Regie des Indie-Streifens übernimmt Joseph Kahn, der sich bisher durch Musikvideos einen Namen machte. Dane Cook («Mr. Brooks - Der Mörder in dir») übernimmt in dem Horror-Flick eine weitere Rolle. Die Geschichte dreht sich um Teenager, die kurz vor dem Highschoolabschluss stehen. Dabei stellt sich ihnen ein blutrünstiger Killer in den Weg. Hutcherson, der zuletzt mit Julianne Moore und Annette Bening die Tragikkomödie «The Kids Are All Right» drehte, plant einen September-Drehstart in Los Angeles. Das Budget für den Film liegt bei zehn Millionen Dollar.