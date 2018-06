Los Angeles (dpa) - «Twilight»-Fans müssen sich bis November 2012 gedulden, um die letzte Verfilmung der romantischen Vampirsaga auf der Leinwand zu sehen. Das Studio Summit Entertainment wolle den fünften Teil am 16. November 2012 in die amerikanischen Kinos bringen. Das berichtet das US-Branchenblatt «Variety». Wann «Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht 2» dann in Deutschland startet, ist noch unklar.

