London (dpa) - Fortschritt im Golf von Mexiko: Das sogenannte «Static Kill»-Manöver zum Schließen des Öl-Lecks war offensichtlich erfolgreich. Das teilte BP mit. Dreieinhalb Monate nach Beginn der Ölkatastrophe sei das gewünschte Ergebnis erzielt worden. Das war allerdings erst der erste Schritt von mehreren zur endgültigen Versiegelung des Bohrlochs. Dem Konzern zufolge verhindert der in die Steigleitung gepresste Schlamm, dass weiter Öl aus dem Leck austritt. In einem zweiten Schritt soll Zement in die Steigleitung gepresst werden. Kommende Woche stehen weitere Maßnahmen am Öl-Reservoir an.

