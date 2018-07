Berlin (dpa) - Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt: Im aktuellen ARD-«Deutschlandtrend» beurteilen die Deutschen die wirtschaftliche Lage so optimistisch wie lange nicht mehr. Eine Mehrheit von 58 Prozent sagt: «Man merkt, dass es mit der Wirtschaft wieder bergauf geht.»

Exakt die Hälfte der Befragten (50 Prozent) rechnet damit, dass die wirtschaftliche Lage in einem Jahr besser sein wird als heute. Das sind auf der Prozentskala sechs Punkte mehr im Vergleich zu einer vorausgegangenen Umfrage vom November vergangenen Jahres. Etwa ein Drittel (31 Prozent) geht davon aus, dass die wirtschaftliche Lage in einem Jahr etwa gleich sein wird. Nur knapp jeder Fünfte (18 Prozent) rechnet mit einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage.

Der optimistische Blick auf die Wirtschaftsentwicklung erweckt bei vielen Hoffnung auf mehr Geld in der Lohntüte. Mehr als drei Viertel der Deutschen (77 Prozent) sind der Meinung: «Den Unternehmen geht es zwar besser, aber die Beschäftigten merken nichts davon». So finden denn auch 71 Prozent die Forderungen der Gewerkschaften nach Lohnerhöhungen in der nächsten Tarifrunde von mindestens drei Prozent für angemessen.