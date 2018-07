Tokio/Berlin (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat zum 65. Jahrestag der Atombombenangriffe auf Hiroshima und Nagasaki eine totale atomare Abrüstung gefordert. Nur mit der Abschaffung der Kernwaffen könne man dafür sorgen, dass sie nie wieder eingesetzt würden.

Das sagte Ban am Donnerstag in der japanischen Stadt Nagasaki bei einem Treffen mit Überlebenden des Atombombenabwurfs. Die USA hatten am 6. August 1945 eine Atombombe auf Hiroshima abgeworfen. Drei Tage später folgte eine weitere Atombombe auf Nagasaki. Als erster UN-Generalsekretär nimmt Ban an diesem Freitag in Hiroshima an der Gedenkveranstaltung zum 65. Jahrestag des Angriffs teil. Erstmals ist auch ein US-Botschafter anwesend.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) plädierte zum Jahrestag für weitere Anstrengungen zur nuklearen Abrüstung. Die Vereinbarungen der Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag im Mai müssten schnell umgesetzt werden, sagte Westerwelle in Berlin. Die Grünen forderten die Bundesregierung in diesem Zusammenhang auf, «den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland rasch» zu verwirklichen. «Es ist ein vollkommen falsches Signal, wenn sie (die Regierung) wieder Hermesbürgschaften für den Bau von Atomkraftwerken gewährt, und dies sogar für Länder, die das Zusatzprotokoll zum Atomwaffensperrvertrag nicht unterschrieben haben», erklärten die Parteichefs Claudia Roth und Cem Özdemir in einer gemeinsamen Erklärung.

Als Folge der Atomangriffe 1945 waren Hunderttausende Menschen sofort getötet worden oder später an den Folgen der Verstrahlung gestorben. Niemals wurden seitdem Atomwaffen eingesetzt. Bei der Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag im Mai 2010 bekannten sich alle Teilnehmerstaaten grundsätzlich zur Abschaffung von Atomwaffen.