Berlin (dpa) - Deutschland wird am 10. August 2011 ein Test-Länderspiel gegen Brasilien bestreiten. Die Begegnung gegen den fünfmaligen Weltmeister soll in der Stuttgarter Mercedes-Benz Arena ausgetragen werden, die derzeit umgebaut wird und nach ihrer Fertigstellung 60 000 Zuschauern Platz bietet.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am 5. August bekannt. Die Bundesliga-Saison 2011/12 wird schon Ende Juli/Anfang August beginnen. «Das Länderspiel gegen Brasilien ist ein Klassiker. Wir freuen uns auf ein attraktives Spiel, das international für beide Teams eine wichtige Standortbestimmung ist. Und für unsere Fans ist das prestigeträchtige Aufeinandertreffen mit den Brasilianern sicher ein willkommener Leckerbissen», äußerte Bundestrainer Joachim Löw zu dem Vertragsabschluss. Der Spielort sei auch ein Zeichen für den DFB- Generalsponsor Mercedes Benz, mit dem der Verband seit 20 Jahren zusammenarbeitet, ergänzte DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach.

Das letzte von bisher 20 Spielen gegen die Brasilianer hatte es im Juni 2005 in Nürnberg im Rahmen des Confederations Cups gegeben (2:3). Der letzte deutsche Sieg gegen den WM-Gastgeber von 2014 datiert schon vom November 1993, als die DFB-Elf in Köln mit 2:1 gewann. Insgesamt stehen nur drei Siegen Deutschlands zwölf brasilianische Erfolge entgegen. «Wir freuen uns, dass wir für das Länderspiel-Jahr 2011 nach dem Duell mit dem vierfachen Weltmeister Italien am 9. Februar in Dortmund einen weiteren hochkarätigen Gegner verpflichten konnten», erklärte Niersbach.