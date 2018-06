Düsseldorf (dpa) - Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Mechthild Dyckmans, hat sich für einen bundesweit einheitlichen Nichtraucherschutz ausgesprochen.

«Natürlich sind die Bürgerinnen und Bürger in der Lage, sich auf unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Bundesländern einzustellen. Aber für den Gesundheitsschutz, der für mich an erster Stelle steht, wären klar bundesweit einheitlich geltende Regelungen der effektivere Weg», sagte Dyckmans der in Düsseldorf erscheinenden «Rheinischen Post».

Die FDP-Politikerin betonte, es sollten alle Möglichkeiten für einen einheitlichen Nichtraucherschutz ausgelotet werden.