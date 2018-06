Inhalt Seite 1 — Commerzbank rechnet mit Rückkehr in schwarze Zahlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Die staatlich gestützte Commerzbank will nach zwei Verlustjahren schon 2010 wieder schwarze Zahlen schreiben - und damit ein Jahr früher als bisher angekündigt.

«Stand heute werden wir 2010 mit Gewinn abschließen und so mit Rückenwind in das Jahr 2011 starten», sagte Commerzbank-Finanzvorstand Eric Strutz am Donnerstag in Frankfurt.

Vor allem dank eines starken Firmenkundengeschäfts und der verbesserten Konjunktur verdiente das Haus im zweiten Quartal wie schon zum Jahresauftakt Geld. Insgesamt erzielte sie im ersten Halbjahr einen Konzernüberschuss von 1,06 Milliarden Euro nach einem Verlust von 1,6 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum.

2008 und 2009 hatte Deutschlands zweitgrößte Bank wegen der Übernahme der Dresdner Bank und der Finanzkrise jeweils mehrere Milliarden Euro Verlust gemacht. Der Bund hatte der Bank über den Rettungsfonds Soffin 18,2 Milliarden Euro gegeben - auch um die Dresdner-Übernahme abzusichern.

Ob das Geld wegen der nun schon 2010 erwarteten Gewinne früher als bisher geplant zurückbezahlt wird, wollte Strutz am Donnerstag nicht sagen: «Wir bleiben bei unserer Sprachregelung, spätestens 2012 mit der Rückzahlung der Soffin-Einlagen zu beginnen.»

Strutz unterstrich erneut, dass die Jahresprognose nur unter der Bedingung gilt, dass es im zweiten Halbjahr nicht zu Verwerfungen an den Finanzmärkten und in der Konjunktur kommt.

Allerdings sei es noch zu früh, die Krise abzuhaken. «Es kommen noch schwierige Bergstrecken, und wir sind nach wie vor ein gutes Stück von der Normalität entfernt», sagte Strutz. Deshalb werde die Bank weiter Risiken reduzieren und dabei auch Verlustgeschäfte hinnehmen: «Das kostet Ergebnis, aber Stabilität ist für uns wichtiger als kurzfristige Ertragsmaximierung.» Der verhaltene Ausblick belastete den Kurs der Commerzbank-Aktie zum Mittag.