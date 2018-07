San Francisco (dpa) - Die Ehe von Sean Penn (49) und Robin Wright Penn (44) ist offiziell geschieden. Im vorigen Sommer hatte die Schauspielerin im Bezirk Marin County nahe San Francisco nach 13 Ehejahren die Scheidung eingereicht.

Laut «People.com» hat das Paar jetzt alle Formalitäten erfüllt, die Trennung wurde damit amtlich. Den Dokumenten zufolge wurden sich die beiden bei der Aufteilung ihres Vermögens und des Sorgerechts für Sohn Hopper Jack (17) und Tochter Dylan (19) einig.

In der Ehe des Schauspielerpaars hatte es schon Ende 2007 heftig gekriselt. Damals erklärte Wright («Message in a Bottle») das Aus, versöhnte sich jedoch wieder mit ihrem Mann und zog bald darauf das Scheidungsgesuch zurück. Im April 2009 reichte Penn die Scheidung ein und ließ den Antrag einen Monat später wieder fallen. Kurz zuvor hatte er für seine Darstellung des schwulen Politikers Harvey Milk in dem Film «Milk» einen Oscar erhalten.

Penn war im Mai nach einem Handgemenge mit einem Fotografen um eine Haftstrafe herumgekommen. Der Richter brummte dem Schauspieler eine dreijährige Bewährungsstrafe auf und ordnete einen Kurs zur Kontrolle von Wutausbrüchen an.

Ab November ist Penn an der Seite von Naomi Watts in dem Politthriller «Fair Game» in den deutschen Kinos zu sehen. Robin Wright Penn spielte zuletzt mit Russell Crowe und Ben Affleck im Krimi «State of Play - Stand der Dinge» mit.