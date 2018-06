Stuttgart (dpa) - Der Wechsel von Abwehrspieler Philipp Degen zum VfB Stuttgart ist nur noch Formsache. Der Schweizer werde am 6. August den Medizin-Check beim Fußball-Bundesligisten absolvieren, sagte Sportdirektor Fredi Bobic vor dem Europa-League-Qualifikationsspiel des VfB gegen Molde FK.

«Wenn das passt, wird er auch unterschreiben», erklärte Bobic. Die Stuttgarter wollen den 27- Jährigen für ein Jahr vom FC Liverpool ausleihen. «Für mich ist der Club eine große Chance, wieder auf mein Top-Level zu kommen. Ich bekomme hier eine neue Chance - vom Trainer und vom Verein», sagte Degen der Schweizer Nachrichtenagentur SI.

Wunschspieler Andre Ayew wird dagegen nicht zu den Schwaben kommen. «Den Kampf haben wir verloren», bekannte Bobic. Ayews Club Olympique Marseille vermeldete, dass der Mittelfeldspieler aus Ghana seinen Vertrag beim französischen Meister vorzeitig bis 2014 verlängern wird. Es fehlten nur noch einige Details, sagte Marseilles Sportdirektor Jose Anigo.

Der VfB hatte sich mit den Franzosen nicht über eine Ablösesumme für den WM-Teilnehmer einigen können. Der 20 Jahre alte Ayew, Sohn des früheren Weltklassespielers Abedi Pele, besitzt zurzeit noch einen Vertrag bis 2011 in Marseille und war in der vergangenen Saison an den Zweitligisten Arles ausgeliehen. VfB-Trainer Christian Gross wollte mit ihm die linke Mittelfeldseite seines Teams verstärken.

Degen, der von 2005 bis 2008 für Borussia Dortmund spielte, soll künfig auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommen. Nach einer enttäuschenden Zeit in der Premier League beim FC Liverpool nimmt er offenbar sogar eine Gehaltseinbuße in Kauf. «Geld ist kein Thema. Wichtig ist für mich nur, dass ich wieder eine Chance bekomme, Fußball zu spielen», sagte Degen. «Für mich stimmt in Stuttgart alles.»