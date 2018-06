Moskau (dpa) - Russland ist durch die katastrophalen Waldbrände mit immer neuen Gefahren konfrontiert. Soldaten brachten aus einem Munitionslager Raketen und Artillerie an einen sicheren Ort. Daneben befürchtet der russische Zivilschutz, dass sich die radioaktive Strahlung durch die Feuerwalze erhöhen könnte. Denn der Boden, der 1986 durch die Atomkatastrophe von Tschernobyl besonders verseucht wurde, könnte mit den Flammen und der Asche in die Luft gewirbelt werden. Bislang sind 50 Menschen in den Flammen umgekommen.

