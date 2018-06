Offenbach (dpa) - Heute regnet es anfangs im Südosten noch verbreitet. Vor allem in Alpennähe fällt teils ergiebiger und unwetterartiger Regen, im Tagesverlauf aber nachlassend.

Im Osten muss im Tagesverlauf mit Gewittern und Starkregen gerechnet werden, unwetterartige Entwicklungen durch heftigen Starkregen sind möglich. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. In der Westhälfte ist es heiter bis wolkig und meist trocken. Die Höchstwerte liegen in Odernähe bei 25 Grad, sonst zwischen 19 und 23 Grad, in Alpennähe werden bei Dauerregen kaum 15 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus west- bis nordwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Samstag kommt es in Sachsen und im Südosten Bayerns noch zu Regenfällen, die vereinzelt gewittrig sein können. Sonst ist es verbreitet wolkenarm. Die Luft kühlt sich auf Werte zwischen 15 Grad im Berliner Raum und 9 Grad am Alpenrand ab.

www.dwd.de