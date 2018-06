Bauindustrie erwartet stabiles Auslandsgeschäft

Berlin (dpa) - Die deutschen Baukonzerne erwarten nach einem leichten Dämpfer wegen der Wirtschaftskrise ein robustes Auslandsgeschäft 2010. «Wir rechnen mit einer Stabilisierung auf dem hohen Niveau des Vorjahres», sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Michael Knipper, der Nachrichtenagentur dpa. Die internationale Bauleistung der deutschen Firmen war 2009 erstmals nach fünf Wachstumsjahren gesunken und blieb mit 24,6 Milliarden Euro drei Prozent unter dem Rekordwert von 2008. Der Auftragseingang gab um fünf Prozent auf 27,4 Milliarden Euro nach. Die Branche setzt auf weitere Impulse aus den Konjunkturprogrammen in mehreren Staaten.

SAP übernimmt Verantwortung für Datenklau bei Oracle

Walldorf/Newton Square (dpa) - Im jahrelangen Streit um unrechtmäßig heruntergeladene Daten geht der Softwarekonzern SAP überraschend auf seinen Erzrivalen Oracle zu. Die Walldorfer haben in der Nacht zum Freitag die Verantwortung für das Vorgehen ihrer mittlerweile geschlossenen Tochter TomorrowNow übernommen. «SAP wird Oracle den Schaden ersetzen, den die begrenzten Handlungen von TomorrowNow tatsächlich verursacht haben», sagte Finanzchef Werner Brandt in einer Mitteilung. Die Walldorfer wollen damit einen seit drei Jahren andauernden Rechtsstreit zu einem Ende bringen. Die milliardenschweren Schadenersatzforderungen von Oracle hält SAP aber für völlig übertrieben.

Allianz nach Milliardengewinn auf Kurs

München (dpa) - Europas größter Versicherer Allianz kommt nach einem Milliardengewinn im zweiten Quartal seinem Jahresziel näher. Im ersten Halbjahr überstand der Konzern Erdbeben und Stürme und weitete sein Geschäft aus. «Wir haben ein sehr gutes Halbjahr mit zweistelligen Wachstumsraten sowohl im gesamten Umsatz als auch im operativen Ergebnis», erklärte Konzernchef Michael Diekmann am Freitag in München und zurrte zugleich die Prognose fest: Das operative Ergebnis von 3,9 Milliarden Euro in den ersten sechs Monaten stimme zuversichtlich, im Gesamtjahr den angepeilten operativen Gewinn von 7,2 Milliarden Euro plus/minus 500 Millionen Euro zu erreichen.

Royal Bank of Scotland zurück in den schwarzen Zahlen