London/Edinburgh (dpa) - Die verstaatlichte britische Großbank Royal Bank of Scotland (RBS) ist erstmals seit Krisenbeginn wieder in den schwarzen Zahlen.

Die RBS, einer der größten Problemfälle der Finanzkrise, schaffte im zweiten Quartal unter dem Strich einen Gewinn von 257 Millionen Pfund (309 Mio Euro), wie die Bank am Freitag in Edinburgh mitteilte. Im ersten Quartal hatte die Bank noch ein Minus von 248 Millionen Pfund verbucht.

Die RBS gehört derzeit zu 84 Prozent dem Staat. Der Wiederaufbau- Plan nach der Krise sei aber mittlerweile «auf gutem Wege», sagte Vorstandschef Stephen Hester. Allerdings sei der Erholungsprozess der RBS «eher ein Marathon als ein Sprint». Die Royal Bank of Scotland blieb trotz ihres Quartalsgewinns hinter den teils blendenden Zahlen der Konkurrenten wie HSBC, Barclays oder auch Lloyds zurück.

Insgesamt meldete die RBS in den ersten sechs Monaten des Jahres einen operativen Ertrag vor Steuern von 1,14 Milliarden Pfund. Im Vorjahreszeitraum waren es 15 Millionen Pfund gewesen.

Die RBS gehört weltweit zu den größten Verlierern der Finanzkrise. Der einstige Stolz der britischen Finanzbranche stand wegen der Krise und Fehleinschätzungen beim aggressiven Expansionskurs kurz vor dem Aus. 2008 verzeichnete die Bank mit 24,3 Milliarden Pfund den größten Verlust, den jemals ein Unternehmen in Großbritannien gemacht hat. Die RBS musste mit mehreren Rettungspaketen gestützt werden und hängt immer noch am Tropf des Staates.

Der Weg zurück in die schwarzen Zahlen ist allerdings teuer erkauft. Mitte der Woche gab die RBS bekannt, 318 ihrer Filialen an die spanische Großbank Santander zu verkaufen. Insgesamt seien seit Oktober 2008 weltweit 23 000 Jobs verloren gegangen, 17 100 davon in Großbritannien, hieß es. RBS hatte sich schon vor Beginn der Krise beim Kauf der holländischen Bank ABN Amro verhoben.