Port-au-Prince (dpa) - Popstar for President: Wyclef Jean will Haitis Präsident werden. Er habe die Formalitäten erledigt und kandidiere bei den Wahlen am 28. November, sagte er dem US-Sender CNN. Der Sänger ist politisch engagiert und hat sich zum Beispiel nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti für den Wiederaufbau seines Heimatlandes stark gemacht. Er organisierte Benefizkonzerte und warb Spendengelder ein. Jean war vor allem in den 90er Jahren als Hip-Hop- Sänger der Band «The Fugees» international bekannt geworden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.