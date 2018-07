Berlin (dpa) - Die Vorschläge von Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger zur Reform der Sicherungsverwahrung reichen nach Ansicht der Gewerkschaft der Polizei nicht aus. GdP-Chef Konrad Freiberg sagte, der Bevölkerung werde mit der elektronischen Fußfessel etwas vorgemacht. So könne man nicht feststellen, ob sich ein Schwerkrimineller - etwa ein Sexualstraftäter - einer Frau oder einem Kind nähere. In Berlin beraten heute die Justiz-Staatssekretäre von Bund und Ländern, was mit Straftätern passieren soll, die nach Absitzen ihrer Haft noch als gefährlich gelten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.