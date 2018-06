Berlin (dpa) - Nur mit acht WM-Spielern reist Joachim Löw zum ersten Länderspiel der neuen Saison nach Dänemark. Alle anderen Südafrika-Stars trainieren weiter bei ihren Vereinen. In das 18- köpfige Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die Partie am kommenden Mittwoch in Kopenhagen holte der Bundestrainer zwei Länderspiel-Neulinge: Sascha Riether vom VfL Wolfsburg und Marco Reus von Borussia Mönchengladbach. Deutschland wird die Saisoneröffnung damit mit einem B-Team bestreiten.

