Neapel (dpa) - In Süditalien ist ein Regionalzug entgleist. Ein Mensch starb, 30 weitere sind verletzt worden. Das berichten italienische Medien. Der Zug war aus dem am Vesuv liegenden Ort San Giorgio a Cremano in Richtung Neapel Hauptbahnhof unterwegs. Aus zunächst unbekannten Gründen entgleiste die Bahn am Mittag in einem Viertel im Osten Neapels.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.