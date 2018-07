Nyon (dpa) - Hammerlos für Werder Bremen: Der Bundesligist trifft in der Champions-League-Qualifikation auf Sampdoria Genua. Werder hat am 17. oder 18. August zuerst Heimrecht. Das deutsche Europa-League- Trio hat leichtere Aufgaben zugelost bekommen: Borussia Dortmund trifft auf Qarabag Agdam aus Aserbaidschan, Leverkusen auf den ukrainischen Pokalsieger Tawrija Simferopol. Und der VfB Stuttgart bekommt es mit dem slowakischen Vize-Meister Slovan Bratislava zu tun. Die Hinspiele finden am 19. August statt.

