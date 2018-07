New York/Los Angeles (dpa) - Streit zwischen dem «California Girl» und den Beach Boys: Das Management der legendären Popgruppe aus den Sechzigern hat Katy Perry aufgefordert, bei ihrem Sommerhit «California Gurls» künftig die Beach Boys als Mitautoren zu erwähnen.

Anlass ist eine Liedzeile, die sich in dem Song «California Girls» von 1965 genau so findet wie in dem Sommerhit der 25-Jährigen mit dem fast gleichlautenden Titel: «I wish they all could be California girls» (Ich wünschte, sie könnten alle kalifornische Mädchen sein).

«Katy hat eine der berühmtesten Liedzeilen der Geschichte abgekupfert», beschwerte sich das Plattenlabel der Beach Boys nach Angaben der «New York Post» vom Freitag. Deshalb sollten die Beach-Boy-Komponisten Mike Love and Brian Wilson künftig nicht nur von Perry genannt werden. Die beiden Musiker müssten auch an den Einnahmen beteiligt werden.