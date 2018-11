Berlin (dpa) - Ein Klassiker unter den Open Air Festivals mit einem Schwerpunkt auf elektronischer Musik findet bereits zum vierzehnten Mal statt. Die Rede ist vom SonneMondSterne (SMS), das in diesem Jahr vom 06. bis zum 08. August in Saalburg (Thüringen) veranstaltet wird.

Zu den allbekannten Headlinern zählen dabei unter anderem die Fantastischen Vier, Underworld und Faithless. Dies sollte aber nicht von dem durchgehend starken und mindestens genau so zugkräftigen DJ-Lineup ablenken, das auf den vielen Stages stattfinden wird. 1997 war die SMS-Premiere, auf der damals unter anderem Größen wie Jesse Saunders, Kenny Larkin, und Karotte auftraten und auflegten. Das Programm wurde mit den Jahren immer umfangreicher, auf immer mehr Bühnen verteilt und es wurden immer mehr Livekünstler hinzugebucht.

In 2004 war das SMS dann das erste Mal ausverkauft, was sicherlich nicht zuletzt an den damals spielenden Chemical Brothers gelegen hat. Auch in 2010 musste das SMS bereits vor einigen Wochen den Verkauf der letzten Tickets melden. Eine Abendkasse existiert nicht. Dementsprechend werden sich nur die aktuellen Ticketbesitzer über die vielen Künstler freuen können, die auf mehreren Bühnen, in mehreren Zelten, auf dem Freshboat und an der Beachbar auftreten werden. Neben den bereits genannten Headlinern werden für die Elektronikfreunde die vielgereisten Künstler des kanadisch/deutschen Minus-Labels Richie Hawtin und Troy Pierce spielen. Das Berliner Label Bpitch Control wird unter anderem von Ellen Allien, also der Label-Chefin selbst, vertreten.

Darüber hinaus repräsentieren aber gerade die kompetent gebuchten Acts jenseits der bekannten Größen die Bandbreite des SMS. Dazu gehört beispielsweise die Chilenin Dinky, die ab 2000 auf Traum Schallplatten ihre ersten wunderschönen und immer unberechenbaren Tracks veröffentlichte, mit «Acid In My Fridge» auf dem Cocoon Label ihren endgültigen Durchbruch in den Clubs feierte und seit dem regelmäßig mit Veröffentlichungen von EPs, Alben und Mix-Compilations auf stilbildenden Labels wie Vakant oder Wagon Repair auf sich aufmerksam macht.

Neben Dinky und weiteren Künstlern wie The Cheapers (Upon You), The Glitz (Ideal Audio), Mathias Kaden (Vakant) und Motorcitysoul (Simple Records) kann sich der Besucher in diesem Jahr auf insgesamt 150 ausgesuchte Acts freuen.

www.sonnemondsterne.de