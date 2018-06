Turin (dpa) - U2-Sänger Bono (50) hat im norditalienischen Turin sein Bühnen-Comeback gefeiert. Es war der erste Auftritt nach monatelanger Pause wegen einer Rückenverletzung sowie der Auftakt einer Europa-Tour.

Der Ire begeisterte mit seiner Band am Freitagabend 45 000 Fans, wie italienische Medien am Samstag berichteten. Die Band habe keine Zugabe gegeben. Die Show sei mitreißend gewesen, allerdings habe der Sänger «sichtlich mitgenommen» gewirkt, berichteten Medien. «Auch wir gehen jetzt nach Hause» - mit diesen Worten verabschiedete sich Bono beim Publikum nach zwei Konzertstunden mit müder Stimme, schrieb die Turiner Zeitung «La Stampa».

Bono war im Mai in der Münchner Uniklinik wegen eines Bandscheibenvorfalls notoperiert worden. Er hatte bereits Lähmungserscheinungen in den Beinen. Die deswegen ausgefallenen U2-Konzerte in den USA und Kanada wurden auf den Sommer 2011 verschoben.