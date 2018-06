Bayern München zum dritten Mal Supercup-Sieger

Augsburg (dpa) - Der FC Bayern München hat zum dritten Mal nach 1987 und 1990 den Fußball-Supercup gewonnen. Der deutsche Meister und Pokalsieger bezwang am Samstag im Finale in Augsburg Vize-Meister FC Schalke 04 mit 2:0 (0:0) und holte den ersten Titel in dieser Saison. Vor 30 662 Zuschauern in der Impuls-Arena erzielten WM- Torschützenkönig Thomas Müller (75. Minute) und Miroslav Klose (81.) die Treffer für die Bayern, die für den Erfolg eine Prämie von 500 000 Euro erhalten. Verlierer Schalke bekommt noch 400 000.

Duisburg feiert 6:1-Sieg gegen Newtownabbey

Castledawson/Nordirland (dpa) - Die Fußball-Frauen des FCR Duisburg bleiben in der Qualifikation zur Champions League weiter auf Erfolgskurs. Am Samstagabend gewann der deutsche Vize-Meister sein zweites Spiel beim Qualifikationsturnier in Nordirland gegen Gastgeber Crusaders Newtownabbey deutlich mit 6:1 (4:0). Nun kommt es am Dienstag zum Endspiel um den Gruppensieg gegen den schottischen Meister Glasgow City.

Volleyball-Frauen besiegen Olympia-Zweiten USA

Gdingen (dpa) - Dank eines überraschenden Sieges gegen den Olympia-Zweiten USA haben die deutschen Volleyball-Frauen ihren ersten Erfolg im diesjährigen Grand Prix gefeiert. Einen Tag nach dem 1:3 gegen Gastgeber Polen gewann die Auswahl von Bundestrainer Giovanni Guidetti am Samstag in Gdingen gegen den höher eingestuften Gegner mit 3:1 (25:23, 25:22, 16:25, 25:23). Damit konnten die Frauen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ihre Ambitionen auf die Teilnahme an der Endrunde Ende August untermauern.

Deutsche Basketballer unterliegen Kroatien