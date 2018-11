Inhalt Seite 1 — Zeitarbeits-Manager: Branche muss sauber werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Zeitarbeitsbranche nutzt in Deutschland nach Ansicht eines Insiders zahlreiche unsaubere Tricks im Umgang mit ihren Mitarbeitern, die an andere Firmen ausgeliehen werden. Es gebe nicht nur einige schwarze Schafe, sondern systematisch genutzte Tricks.

Das sagte der Deutschland-Chef des Zeitarbeitsunternehmens USG People, Marcus Schulz, dem Magazin «Wirtschaftswoche». Er verlangte klarere Regelungen und einen Selbstreinigungsprozess der Branche.

In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa hielt der Zweite Vorsitzende der Gewerkschaft, Detlef Wetzel, den Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie vor, sie verstießen mit der massenhaften Einstellung von Leiharbeitern gegen den «Geist des Krisenpaktes» in der zentralen deutschen Industriebranche. «Die Unternehmen organisieren die zusätzliche Beschäftigung im Aufschwung weit überwiegend mit Leiharbeitern», sagte Wetzel. Dies sei unter anderem am schwunghaften Anstieg der offenen Leiharbeitsstellen bei den Arbeitsagenturen abzulesen. «Es ist klar zu erkennen, dass die Arbeitgeber in den Betrieben eine zweite Niedriglohnlinie etablieren wollen», erklärte Wetzel.

Im Herbst will die Gewerkschaft die Leiharbeit und den Niedriglohnsektor zum Thema machen. «Die Politik steckt bei diesem Thema in einer großen Legitimationskrise», sagte Wetzel. Die Bevölkerung habe längst erkannt, dass es sich bei Leiharbeit um eine «moderne Form der Ausbeutung» handele. Mit Druck in den entleihenden Betrieben und über den Gesetzgeber müsse der Missbrauch der Leiharbeit beendet werden. Zudem werde sich die Gewerkschaft für die gerechte Bezahlung von Leiharbeit und für Mindestlöhne stark machen.

Der frühere Bundesarbeitsminister Olaf Scholz (SPD) verlangte im «Hamburger Abendblatt» (Montag) eine Reform der gesetzlichen Regelungen zur Zeitarbeit. Wenn zum Beispiel in Hamburg mehr als die Hälfte der bei der Arbeitsagentur registrierten offenen Stellen aus dem Bereich der Arbeitnehmerüberlassung stammten, dann gehe es wohl vielfach um Lohndumping und die Begrenzung von Arbeitnehmerrechten.

Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Ingrid Fischbach (CDU) sagte der Zeitung: «Sollten die Arbeitgeber Zeitarbeit nicht als vorübergehendes Flexibilisierungsinstrument einsetzen, sondern stattdessen reguläre Beschäftigung dauerhaft mit Zeitarbeitnehmern ersetzen, dann muss die Politik über Regulierungen der Zeitarbeitsbranche nachdenken.»

Zeitarbeits-Manager Schulz berichtete: «Immer noch werden Mitarbeiter vorsätzlich falsch eingruppiert, systematisch wird mit Krankenstand und Urlaubsansprüchen getrickst, um einsatzfreie Zeiten zu unterlaufen, die die Unternehmen eigentlich bezahlen müssten, oder um geringfügig Beschäftigte länger einzusetzen als erlaubt.» Es liege an der Branche und den Unternehmen, das zu ändern. USG People ist nach eigenen Angaben in Europa der viertgrößte Anbieter und gehört dem Bundesverband Zeitarbeit (BZA) an.